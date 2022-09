"Ficaste chateada por dizer que a tua voz me relaxa?" Reveladas alegadas mensagens de Miguel Afonso

Através do Twitter, Mariana Vaz Pinto partilhou uma série de mensagens que alegadamente terão sido trocadas entre Miguel Afonso, o atual técnico do Famalicão, e uma jogadora, que após este episódio terá mesmo decidido deixar de jogar futebol. A antiga team manager do Belenenses SAD questiona ainda a falta de ação do clube nortenho perante o caso de assédio sexual que foi esta quinta-feira revelado pelo 'Público'.





"Esta miúda deixou de jogar futebol por causa deste homem e deste tipo de intimidação/assédio… é preciso dizer mais alguma coisa? Vamos continuar a fechar os olhos? @FCF_Feminino isto não foi suficiente para vocês afastarem o treinador e proteger o vosso clube e plantel?", questionou Mariana Vaz Pinto na sua publicação.