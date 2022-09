Futebol Clube Famalicão afasta treinador Miguel Afonso

O Futebol Clube Famalicão decidiu suspender de funções o treinador Miguel Afonso. Em causa estão as notícias dos últimos dias que dão conta da denúncia de várias jogadoras de futebol do Rio Ave que acusam o técnico de assédio sexual.







o interesse máximo de salvaguardar os seus valores, as suas pessoas e o seu emblema" pelo que informa que "face aos acontecimentos ocorridos no dia de ontem" optou pela "suspensão de funções, por mútuo acordo e com efeitos imediatos, do treinador Miguel Afonso até que a verdade dos factos seja apurada". Até lá, será





O Futebol Clube Famalicão ressalva ainda que "não se revê em nenhuma atitude de teor abusivo ou de desigualdade de género, seguindo o seu caminho assente nos valores em que acredita e com o objetivo único de dignificar cada vez mais este emblema" e "





manifesta total disponibilidade a todas as partes envolvidas e às entidades competentes para coadjuvar no alcance da verdade".

Mas uma fonte oficial da

disse desconhecer se estes casos terão sido denunciados no canal de Integridade , uma vez que esses processos são sempre confidenciais.

Em comunicado o Famalicão esclarece que tem "o técnico Renato Lobo e restante equipa que assumem funções.Também o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já anunciou que vai abrir um processo disciplinar para investigar os alegados casos de assédio.