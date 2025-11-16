Mundial2026: Noruega apura-se 'invicta' e regressa a uma fase final 28 anos depois

A Noruega apurou-se este domingo para a fase final do Mundial2026 de futebol, ao garantir o primeiro lugar do Grupo I da zona de qualificação europeia, depois de derrotar por 4-1 a Itália, relegada para o play-off.



Futebolistas da Noruega celebram apuramento 'invicto' para o Mundial2026 após vitória por 4-1 contra a Itália AP Photo/Luca Bruno

Em Milão, um golo de Francesco Esposito, aos 11 minutos, colocou os italianos em vantagem, mas os noruegueses, que terminaram a qualificação só com triunfos, deram a volta ao resultado com tentos de Antonio Nusa, aos 63, um ‘bis’ de Erling Haaland (78 e 80), e de Strand Larsen (90+3).

A formação nórdica, que regressa à fase final de um Mundial 28 anos depois da última presença, terminou o Grupo I com 24 pontos, mais seis do que a Itália, segunda, que irá disputar o play-off para atribuição das últimas vagas europeias.

A Noruega vai disputar uma fase final de um Campeonato do Mundo pela quarta vez, depois de ter marcado presença em 1938, 1994 e 1998, edição na qual chegou aos oitavos de final.

A seleção norueguesa é a 29.ª a qualificar-se para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, na qual Portugal também garantiu hoje presença, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, num grupo a que se juntam os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.