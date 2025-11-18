João Almeida renova com a UAE Emirates até 2028

O ciclista português teve em 2025 a melhor temporada da sua carreira, ao terminar a Volta a Espanha em segundo lugar.

O ciclista português João Almeida renovou contrato com a UAE Emirates até 2028, anunciou hoje a equipa, com o luso a defender que apesar dos bons resultados alcançados, ainda existe mais por conseguir.



João Almeida renova contrato com a UAE Emirates até 2028 EPA/Javier Lizon

"A UAE Emirates tem o prazer de anunciar a renovação de contrato de João Almeida até 2028. O trepador português e candidato nas grandes voltas tornou-se uma peça central da equipa, com desempenhos notáveis ao longo das temporadas", refere a equipa em comunicado.

Almeida teve em 2025 a melhor temporada da sua carreira, ao terminar a Volta a Espanha em segundo lugar, na qual venceu uma etapa no mítico Angliru, tornando-se ainda o primeiro ciclista a conquistar no mesmo ano a Volta ao País Basco, a Volta à Romandia e a Volta à Suíça.

A equipa destaca ainda que o ciclista luso, de 27 anos, que já tinha terminado a Volta a Itália de 2023 no terceiro lugar, foi essencial nos triunfos de Tadej Pogacar na Volta a França em 2024 e 2025.

"A consistência, inteligência e resiliência de Almeida consolidaram-no entre os ciclistas mais fiáveis do pelotão, e a renovação do seu contrato sublinha tanto o seu compromisso com as ambições a longo prazo da equipa como a confiança da UAE no seu crescimento contínuo", acrescenta.

O ciclista de A-dos-Francos, que também terminou a Volta a França de 2024 no quarto posto, mostrou-se satisfeito com a renovação do contrato, com a ambição de conseguir ainda mais.

"Estou muito feliz por continuar a minha jornada com a UAE. Desde o início, senti-me em casa aqui -- o ambiente, o profissionalismo e a confiança que a equipa depositou em mim ajudaram-me a tornar-me um ciclista melhor. Nas últimas temporadas, alcançámos juntos alguns resultados importantes, mas sinto que ainda há muito mais por vir", defendeu Almeida.

O ciclista português garante que o novo contrato lhe dá estabilidade para continuar a lutar por objetivos.

"Tenho excelentes colegas de equipa e funcionários à minha volta e estou muito motivado para o que está por vir. Juntos, tenho a certeza de que podemos continuar a lutar por vitórias nas maiores corridas do mundo", concluiu.