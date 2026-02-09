Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

"Área. Falta. Segue": Benfica mostra três lances onde considera terem ficado penáltis por marcar frente ao Alverca

Record 09:47
As mais lidas

Através de uma publicação nas redes sociais.

O Benfica recorreu às redes sociais para, através de um vídeo, mostrar três lances onde considera terem ficado penáltis por assinalar no, de onde as águias saíram vencedoras graças a um golo de Anísio Cabral já nos minutos finais.

Schjelderup caiu na área do Alverca após choque com Touaizi: árbitro nada assinalou
Schjelderup caiu na área do Alverca após choque com Touaizi: árbitro nada assinalou

A acompanhar o vídeo em questão, pode ler-se a legenda: "Área. Falta. Segue [n.d.r.: com três repetições]. Três penáltis por marcar a favor do Benfica".

Recorde-se que um destes momentos na grande área do Alverca, mais especificamente aquele a envolver Rafa e Bastien Meupiyou, motivou muitas críticas do banco dos encarnados, e até terminou com José Mourinho a ver um cartão amarelo das mãos do árbitro Bruno Costa.

Veja o vídeo partilhado pelo Benfica:

Tópicos Vídeo Sport Lisboa e Benfica Bastien Meupiyou José Mourinho Anísio Cabral Bruno Costa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

"Área. Falta. Segue": Benfica mostra três lances onde considera terem ficado penáltis por marcar frente ao Alverca