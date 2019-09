O administrador executivo da Benfica SAD , Domingo Soares de Oliveira, admitiu esta sexta-feira, na Soccerex, em Oeiras, que o clube "encarnado" "depende muito", financeiramente, da presença nas competições europeias de futebol."As receitas que conseguimos no mercado interno são bastante limitadas, por isso dependemos muito das competições europeias", começou por dizer o administrador, adiantando que 25 a 30% das receitas diretas das "águias" são originárias desse campo. Domingos Soares Oliveira lembrou que há ainda que "acrescentar toda a parte de bilheteira e patrocínios", o que faz com que seja "muito importante" para o clube manter-se "neste grupo de clubes que regularmente jogam provas europeias".O CEO da SAD "encarnada" abordou também a questão dos direitos televisivos em Portugal, abrindo a porta a um novo modelo onde podem entrar os gigantes Amazon Netflix ou Facebook "O nosso primeiro objetivo é ser rentável e cabe-nos arranjar maneira de o conseguir. Foi algo que atingimos nos últimos seis anos e que em clubes da 'Premier League', por exemplo, é mais fácil de conseguir, de tão elevado que é o valor dos direitos televisivos. Em Portugal, não é assim, mas acredito que num futuro próximo vamos ter mudanças e que clubes e donos dos direitos vão ter de trabalhar em conjunto para encontrar novas formas de ter retorno", antecipou o administrador da SAD do Benfica.Além das contas, Domingos Soares de Oliveira sublinhou que o Benfica tem uma história que não lhe permite entrar na Liga dos Campeões apenas com motivações económicas, afirmando que o clube vê a competição máxima da UEFA como "a oportunidade de estar nos melhores palcos".O administrador reiterou ainda que o Benfica está disponível para dar o seu consentimento a um modelo competitivo onde seja reconhecido o mérito desportivo."Sempre houve e sempre haverá diferenças entre clubes, quer a nível internacional, quer a nível doméstico. Mas, se o novo modelo promover o reconhecimento das prestações desportivas, nós, no Benfica, estamos satisfeitos", concluiu Soares de Oliveira.A Soccerex, evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, estreia-se em Portugal e, entre quinta e hoje, passam por Oeiras nomes conhecidos da modalidade, como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o antigo selecionador de França Gerard Houlier e os ex-futebolistas Christian Karembeu e Deco, entre outros, espalhados por diferentes conferências e temas que vão desde a forma de liderança no futebol europeu a novas áreas, como os e-sports.A Soccerex organiza estes fóruns desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano, a organização fez uma aposta em "mercados emergentes no futebol" e já passou também pela China, em maio, marcando ainda presença nos Estados Unidos da América, em novembro. A realização da Soccerex na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher mais de 60 oradores no ciclo de dois dias de conferências.