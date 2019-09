Football Leaks 2 - New Revelations From the World of Professional Football ("Football Leaks 2 - Novas Revelações do Mundo do Futebol Profissional", em tradução livre).

O futebolista Cristiano Ronaldo assinou um contrato no valor 162 milhões de euros com a Nike, em 2016. Segundo o documento, o jogador vai receber mais de 16 milhões de euros por ano para ser parceiro da marca desportiva norte-americana. O acordo está é válido por 10 anos, até 2026. O negócio define ainda que o avançado da Juventus pode receber mais quatro milhões de euros por cada prémio de Melhor Jogador do Mundo.O valor está a ser avançado pela revista alemã Spiegel, na pré-publicação do livroCitando documentos entre a empresa de produtos desportivos norte-americana e aContactados pela Spiegel, nem a Polaris Sports nem o agente do jogador, Jorge Mendes, comentaram este acordo. A Nike respondeu ao jornal alemão afirmando que "não comenta contratos com atletas".