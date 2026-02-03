De "Ice House" para "Winter House": EUA mudam nome de espaço de convívio dos Jogos Olímpicos de Inverno

Italianos protestaram quando as autoridades americanas anunciaram que agentes do ICE seriam enviados para auxiliar nas operações de segurança.

Três entidades olímpicas dos EUA mudaram o nome do espaço de convívio compartilhado pelos atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão de “Ice House” para “Winter House”, após protestos em Itália e nos Estados Unidos sobre o papel e a conduta dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).



Atletas russos e bielorrussos autorizados nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

As federações americanas de patinagem artística, hóquei no gelo e patinagem de velocidade uniram-se para criar uma “casa de acolhimento” para os atletas olímpicos, as famílias e os patrocinadores importantes, num hotel em Milão, de acordo com um comunicado divulgado em setembro. Na época, o espaço foi apelidado de “Ice House”, avança a CNN Internacional.

No entanto, nos meses que se seguiram, o ICE tornou-se sinónimo de repressão à imigração promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e das suas táticas de fiscalização repressivas, que resultaram no assassinato a tiro de dois cidadãos americanos, Renee Nicole Good e Alex Pretti, por agentes federais de imigração em Minneapolis, no mês passado.

As federações de patinagem artística e velocidade e, ainda de hóquei nos EUA confirmaram a mudança de nome à CNN Internacional na passa terça-feira, afirmando que “o conceito de hospitalidade foi projetado para ser um espaço privado, livre de distrações, onde os atletas, as suas famílias e os amigos podem reunir-se para celebrar a experiência única dos Jogos de Inverno”.

Os protestos contra o ICE espalharam-se pelos Estados Unidos no mês passado e alastraram-se também para Itália, quando as autoridades americanas anunciaram que agentes do ICE seriam enviados para auxiliar nas operações de segurança nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Embora as autoridades tenham confirmado que essa é uma prática comum, a medida provocou protestos em Milão e petições.

A patinadora olímpica americana Amber Glenn disse que mudar o nome do espaço de convivência foi uma decisão “sábia”. “É lamentável que o termo 'ICE' não seja algo que possamos aceitar devido ao que está a acontecer e às implicações do que alguns indivíduos estão a fazer”, acrescenta.

A área de convívio acolherá celebrações de medalhas, eventos para assistir às competições, eventos patrocinados e encontros com figuras notáveis da patinagem artística, do hóquei e da patinagem de velocidade.