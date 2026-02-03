NFL expectante com atuação de Bad Bunny no Superbowl: "Esperamos que una as pessoas"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Quando se começam a contar para os dias para o Superbowl, um dos momentos mais aguardados para a edição deste ano será a atuação de Bad Bunny no habitual espetáculo durante o intervalo do encontro. Este show ganhou mais importância depois do discurso contra o ICE (Serviços de Imigração dos EUA) do cantor porto-riquenho, durante a gala dos Grammy'2025, na qual recebeu o prémio de Melhor Álbum do Ano.



“Não somos selvagens”: Bad Bunny deixa críticas o ICE na cerimónia dos Grammy

Depois deste momento de ativismo do artista, o presidente da NFL manteve o seu entusiasmo com a sua presença no evento, que acredita que irá unir os americanos.

"Bad Bunny é, e penso que ficou provado ontem à noite, um dos grandes artistas mundiais, e essa é uma das razões pelas quais o escolhemos. Mas a outra razão é que ele percebeu a plataforma em que estava. E esta serve para unir as pessoas e para conseguir reunir o público com a sua criatividade, com o seu talento, e aproveitar este momento para o conseguir", afirmou Roger Goodell, numa conferência de imprensa.

Recorde-se que a escolha de Bad Bunny gerou enorme controvérsia entre setores mais conservadores no EUA, por este ser porto-riquenho. Sem se intimidar, o cantor fez uma declaração contundente contra as violentas operações anti-imigração que têm abalado o país nas últimas semanas, quando subiu ao palco para receber o seu 6.º Grammy na carreira.

"Fora daqui, ICE! Não somos selvagens, não somos animais, não somos extraterrestres. Somos humanos e somos norte-americanos. A única coisa mais poderosa do que o ódio é o amor. Por isso, por favor, precisamos de ser diferentes", foram algumas das mensagens mais do artista, que foi aplaudido pela plateia presente na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Quanto ao Superbowl, refira-se que a final da NFL deste ano será disputada entre New England Patriots e Seattle Seahawks no próximo domingo, dia 8 de fevereiro, a partir das 23h30 (hora portuguesa).