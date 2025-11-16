Cristiano Ronaldo prepara-se para ser o primeiro jogador a marcar presença em seis Mundiais

Capitão da Seleção Nacional esteve nos torneios de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Portugal garantiu este domingo a 9.ª presença em fases finais de Campeonatos do Mundo de futebol - a 6.ª de forma consecutiva -, com a goleada por 9-1 sobre a Arménia, e Cristiano Ronaldo prepara-se para ser o primeiro futebolista a estar presente em seis Mundiais.



Depois das participações nos Campeonatos do Mundo de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, o capitão da Seleção Nacional, que hoje não esteve na goleada frente à Arménia (9-1) por estar a cumprir castigo depois de ter sido expulso na derrota com a Irlanda em Dublin, prepara-se para também marcar presença no torneio do próximo ano, que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá.

Até ao momento, apenas seis futebolistas tinham marcado presença (com minutos dentro de campo) em cinco Mundiais: Antonio Carbajal (México), Rafael Márquez (México), Andrés Guardado (México), Lothar Matthäus (Alemanha), Lionel Messi (Argentina) e Cristiano Ronaldo (Portugal) que, ao que tudo indica, se prepara para escrever, uma vez mais, o seu nome nas páginas douradas do futebol mundial.