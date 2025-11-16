Portugal goleia a Arménia e apura-se para o Mundial

Portugal venceu este domingo a Arménia por 9-1, num jogo que teve lugar no Estádio do Dragão, no Porto. Com este resultado, a equipa das quinas conseguiu apurar-se para a fase final do Mundial de 2026 em primeiro lugar do Grupo F, com 13 pontos.



Seleção portuguesa festeja apuramento para o Mundial após vitória contra a Arménia AP Photo/Luis Vieira

O primeiro golo, de Renato Veiga, aconteceu ao minuto sete e o segundo, de Gonçalo Ramos, ocorreu ao minuto 28. Pelo meio, Bruno Fernandes conseguiu fazer um hat trick (aos minutos 45, 50 e 72) e o mesmo aconteceu com João Neves (aos minutos 30, 41 e 81). Estava já o jogo dado praticamente por terminado quando Francisco Conceição marca o último golo aos 90 minutos+2.

Portugal já havia tentado apurar-se para o Mundial de 2026 frente à Hungria e à República da Irlanda, mas a tentativa saiu fracassada.

Com estes resultados, a Irlanda ficou em segundo lugar e vai ao play-off, sendo que o sorteio só será realizado a 20 de novembro. Já a Arménia ficou em último com apenas três pontos.

Resta agora saber quais as equipas que Portugal irá defrontar no Mundial de 2026. O sorteio só se realiza a 5 de dezembro.

Em atualização