Sábado – Pense por si

Desporto

A reação de Cristiano Ronaldo ao apuramento de Portugal para o Mundial'2026

Record 17:14
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Capitão falhou jogo, mas esteve atento ao que se passava no Dragão.

Ausente do por estar suspenso, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para celebrar o apuramento da Seleção Nacional para o Mundial'2026.

Cristiano Ronaldo celebra apuramento de Portugal para o Mundial de 2026
Cristiano Ronaldo celebra apuramento de Portugal para o Mundial de 2026

"Estamos no Mundial! Vamos com tudo, Portugal!", escreveu o capitão português, que no próximo ano deverá tornar-se no a disputar seis Campeonatos do Mundo.

Tópicos Desporto Futebol Celebridades Portugal Cristiano Ronaldo
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A reação de Cristiano Ronaldo ao apuramento de Portugal para o Mundial'2026