Gonçalo Ramos e a presença no Mundial2026: "Em qualquer competição somos favoritos, mas é passo a passo"

Gonçalo Ramos destacou a forma como a Seleção Nacional se apresentou frente à Arménia, no Dragão, num jogo que goleou por 9-1.



Gonçalo Ramos a festejar golo marcado à Arménia

"Não havia grande opção. Era ganhar ou ganhar. Fomos claramente superiores e demonstrámos isso no relvado. O último jogo não nos correu bem, mas hoje mostrámos do que somos capazes.Há dias em que a bola não quer entrar. É certo que hoje criámos mais ocasiões, mas também fomos mais eficazes e por isso conquistámos esta grande vitória", disse à RTP o avançado do PSG.

Com a presença no Mundial'2026 garantida, Gonçalo Ramos considerou: "Em qualquer competição somos favoritos, mas é passo a passo. Somos uma equipa a ter em conta."

"Está à vista de todos. Grande jogo de todos. Quem está consegue ajudar e sou mais um. Obviamente gostaria de ter mais tempo de jogo", finalizou.