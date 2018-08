O internacional português Cristiano Ronaldo efectuou este domingo o seu primeiro jogo com a camisola da Juventus, frente à equipa B do clube de Turim, e precisou de apenas sete minutos para marcar pelos heptacampeões italianos de futebol.Num encontro disputado na localidade de Villar Perosa, que contou com uma assistência superior a cinco mil pessoas e cerca de 600 polícias, o capitão da selecção portuguesa abriu caminho à goleada por 5-0 da equipa de Massimiliano Allegri.O golo surgiu na sequência de um remate colocado de pé direito, quando estava isolado perante o guardião adversário, depois de uma assistência de Bernardeschi. Ronaldo actuou como referência mais ofensiva da Vecchia Signora, beneficiando do apoio de Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa.Os restantes golos da Juve foram apontados por Capellini (17 própria baliza), Dybala (30 e 40) e Marchisio (54), tendo o jogo terminado mais cedo, quando estavam cumpridos 72 minutos, devido à já tradicional invasão de campo no jogo de pré-época entre a equipa principal e a formação secundária da Juventus.O arranque oficial da temporada para os bianconeri está marcado para o próximo sábado (17:00), na visita ao terreno do Chievo, em jogo da primeira jornada da Série A italiana.