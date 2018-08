O ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) conquistou este domingo a segunda Volta a Portugal, ao ser terceiro na 10.ª e última etapa, um contra-relógio em Fafe, ganho pelo espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).O ciclista de Alicante, de 32 anos, terá ao seu lado no pódio da 80.ª edição da Volta com o português Jóni Brandão (Sporting-Tavira) e García de Mateos.O contra-relógio final de 17,3 quilómetros foi ganho pelo espanhol do Aviludo-Louletano, em 25.17 minutos, menos 21 segundos do que o português João Rodrigues (W52-FC Porto) e 34 do que Alarcón.