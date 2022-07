Cristiano Ronaldo chega ao centro de treinos do Manchester United na companhia de Jorge Mendes

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Cristiano Ronaldo já se encontra no centro de treinos do Manchester United. O craque português chegou na companhia do empresário Jorge Mendes.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Desde segunda-feira em Manchester para definir o futuro, Ronaldo irá reunir-se com os dirigentes e o treinador do United, Erik ten Hag, e comunicar-lhes, olhos nos olhos, a vontade de sair, procurando que os responsáveis do clube lhe facilitem a vida.O craque deveria ter-se apresentado a 4 de julho, mas não o fez invocando razões familiares, falhando os jogos de preparação com Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace e Aston Villa. De qualquer forma, nunca descurou a preparação física, trabalhando sozinho para poder reentrar em ação em bom plano.Ten Hag já disse que conta com ele e que não tenciona vendê-lo – por isso, o técnico tentará fazê-lo mudar de ideias –, embora a imprensa inglesa tenha adiantado que o clube estaria disponível para cedê-lo desde que prolongasse o contrato até 2024.Segundo Record adiantou oportunamente, o futuro de Ronaldo passará mesmo pelo United ou pelo At. Madrid, embora o craque tenha sido colocado na rota do Chelsea, Bayern, Roma, Barcelona, Nápoles, Sporting e um clube da Arábia Saudita. A ‘hipótese Atleti’ suscitou uma reação negativa de muitos fãs colchoneros, devido à passagem de CR7 pelo Real Madrid, mas o futuro terá de ficar definido em breve. Até porque o United abre a época a 7 de agosto, frente ao Brighton, disputando até lá mais dois particulares, com o At. Madrid (sábado) e o Rayo Vallecano (domingo).