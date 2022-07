Atletas que recusam desistir – nem as dores páram a vontade de ganhar

O tenista Rafael Nadal tem jogado os últimos torneios em sofrimento. Mas não é o único: da ciática da bodyboarder Joana Schenker à fissura no cóccix do ciclista Sérgio Paulinho, são muitos os casos de sacrifício.

No dia 6 de julho, o tenista Rafael Nadal espantou o mundo ao defrontar (e vencer) o alemão Taylor Fritz apesar das dificuldades físicas que sentiu nos quartos de final de Wimbledon. O pai e a irmã pediram-lhe para desistir, mas ele teimou em continuar, batendo o adversário ao fim de 4h20. Foi então fazer exames e percebeu que tinha uma rutura de 7 milímetros no músculo abdominal. Mesmo assim, estava determinado a jogar as meias-finais contra Nick Kyrgios, só que após um treino, e com muitas dores, decidiu abandonar. “Mais importante do que ganhar em Wimbledon é a minha saúde”, disse.