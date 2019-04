Em causa a gestão durante os dois mandatos, o segundo incompleto, do ex-presidente Bruno de Carvalho, a quem o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) aplicou a pena de expulsão

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting abriu esta quarta-feira um procedimento de inquérito prévio face à gravidade dos factos constantes nos dois relatórios da auditoria de gestão relativos ao período de junho de 2013 a junho de 2018.



"Face à gravidade dos factos constantes nos dois relatórios à auditoria de gestão [relativos ao período de junho de 2013 a junho de 2018], à sua relevância disciplinar e à necessidade de apuramento rigoroso das responsabilidades individuais pela prática dos mesmos, delibera a abertura de procedimento de inquérito prévio", pode ler-se no comunicado emitido pelo Conselho Fiscal e Disciplinar.



Em causa a gestão durante os dois mandatos, o segundo incompleto, do ex-presidente Bruno de Carvalho, a quem o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) aplicou a pena de expulsão, tal como ao 'vice' Alexandre Godinho, e a de suspensão aos 'vices' Carlos Vieira e Luís Gestas por nove e seis meses, respetivamente.



O mesmo CFD informou ainda que solicitou ao Conselho Diretivo o envio do inquérito interno à divulgação não autorizada dos aludidos relatórios logo que o mesmo se encontre concluído.