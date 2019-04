Vestidos com as cores e camisola da Lazio, alguns adeptos colocaram uma tarja com a frase 'Honra a Benito Mussolini' na Piazza Loreto, onde, em 1945, o corpo do ex-líder italiano foi exibido, após a sua morte.

Vestidos com as cores e camisola da Lazio, alguns adeptos colocaram uma tarja com a frase 'Honra a Benito Mussolini' na Piazza Loreto, onde, em 1945, o corpo do ex-líder italiano foi exibido, após a sua morte.Benito Mussolini liderou a Itália entre 1922 e 1945.As autoridades italianas já anunciaram que o jogo de hoje, no Estádio San Siro, é de alto risco e terá forte vigilância policial.Na primeira mão, Lazio e AC Milan empataram a zero.