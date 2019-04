Sporting-FC Porto da final da Taça de Portugal já tem hora marcada

A FPF anunciou esta quarta-feira que a final da Taça de Portugal, que colocará frente a frente Sporting e FC Porto, vai ter o apito inicial às 17h15 do dia 25 de maio (um sábado), no Estádio do Jamor.A 29 de abril serão dadas as informações sobre o início de venda de bilhetes para o clássico que encerra a temporada.