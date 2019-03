O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, estava a vencer por 1-0, com um golo do espanhol Miguel Guerrero.

O jogo entre o Panathinaikos e o Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, da 25.ª jornada do campeonato grego de futebol, foi este domingo suspenso aos 70 minutos, por comportamento incorreto dos adeptos.



O encontro, que esteve interrompido aos cinco minutos devido a uma invasão do relvado, voltou a registar aos 70 incidentes por comportamento incorreto dos adeptos que levou o árbitro alemão Marco Fritz a tomar a decisão de o suspender.



Com os portugueses José Sá e Daniel Podence a titulares e Roderick no banco, o Olympiacos de Pedro Martins vencia por 1-0, com um golo do espanhol Miguel Guerrero, aos 53 minutos.



O campeonato grego é liderado pelo PAOK, com 67 pontos, seguido pelo Olympiacos, com 57 e menos um jogo. O Panathinaikos segue na sétima posição, com 32, e também com menos um jogo.