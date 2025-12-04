Como ver o Mundial'2026 pela televisão em Portugal

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Sport TV vai transmitir a totalidade dos 104 jogos do Mundial'2026, 70 deles em exclusivo, revelou o canal de desporto em comunicado. Tal significa que haverá 34 partidas que serão transmitidas também em sinal aberto na televisão portuguesa, onde deverão estar incluídas as da Seleção Nacional, como de resto tem acontecido sempre nos grandes torneios de futebol.



Mundial'2026 será transmitido pela Sport TV

"A SPORT TV é o único canal em Portugal que irá transmitir os 104 jogos do Mundial FIFA 2026, 70 destes em exclusivo. Serão transmitidos todos os jogos desde o dia 11 de junho até à final no dia 19 de julho. Durante os 39 dias de competição, a SPORT.TV1 assumirá uma programação totalmente dedicada ao Mundial, transmitindo 92 jogos em direto, num total próximo de 1.000 horas de emissão. Os restantes 12 jogos serão emitidos na SPORT.TV2", pode ler-se na nota enviada à imprensa, onde acrescenta que, para além da transmissão dos jogos, "irá apresentar uma programação dedicada a esta competição".

Haverá ainda 34 jogos do Mundial (um por dia, mais concretamente aquele que seja considerado o melhor) que serão transmitidos gratuitamente no YouTube pela LiveMode TV, o canal digital da empresa brasileira LiveMode, dona da CazéTV. Neste lote constam todos os jogos de Portugal.