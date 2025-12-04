Sábado – Pense por si

Proença deixa mensagem no dia em que Diogo Jota faria 29 anos: "Sabemos que estarás sempre connosco"

Record 13:03
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol destaca "dia simbólico"

No dia em que Diogo Jota faria 29 anos, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou uma mensagem emotiva ao internacional português, destacando o facto de as Seleção Nacionais continuarem "a dar alegrias ao país" e a honrar o seu "legado".

"O dia de hoje é ainda mais simbólico. No dia em que celebramos o teu aniversário, partimos para Washington, onde ficaremos a conhecer os nossos adversários para o Campeonato do Mundo", pode ler-se ainda na mensagem deixada nas redes sociais. 

Ana Taborda
