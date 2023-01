Quem é Roberto Martínez, o novo selecionador nacional?

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que Roberto Martínez vai ser o novo selecionador nacional. O espanhol de 49 anos chega à seleção portuguesa depois de ter treinado a seleção belga durante seis anos. Ao seu comando os Diables Rouges (diabos vermelhos) chegaram ao terceiro lugar no Mundial da Rússia, o que lhes permitiu ocupar o primeiro lugar do ranking da FIFA entre 2018 e 2022. Depois de a seleção belga não ter conseguido passar da fase de grupos no Mundial do Qatar, contra as expectativas, acabou por abandonar o cargo.