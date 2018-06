CM avança que Gelson e Bruno Fernandes já têm pré-acordo com o Benfica

Os dois internacionais rescindiram esta segunda-feira com o Sporting.

O Correio da Manhã e a CMTV estão em condições de garantir que Gelson e Bruno Fernandes já têm pré-acordo com o Benfica. Os dois internacionais que rescindiram esta segunda-feira com o Sporting preparam-se assim para rumar em conjunto ao clube da Luz.

Já esta segunda-feira o CM tinha noticiado que Gelson se reuniu com representantes do Benfica, na sexta-feira passada, num hotel em Lisboa, antes da partida da seleção para a Rússia.



Ainda ontem durante a Assembleia Geral do Benfica, Luís Filipe Vieira disse: "Vou fazer uma pequena loucura que se calhar não devia. Mas vou. Há 25 anos brincaram connosco mas não brincam mais".



O Presidente do Benfica referia-se à fuga de João Pinto, Paulo Sousa e Pacheco para Alvalade, há mais de duas décadas, também após uma situação de rescisão.