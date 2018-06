Não eram mais de 30 adeptos, mas foram os suficientes para perturbar a conferência de imprensa marcada por Bruno de Carvalho e justificar a intervenção policial. Em pequenos grupos de cinco e seis pessoas, os adeptos descontentes com a actuação do presidente do clube deslocaram-se até ao estádio de Alvalade e insultaram e pediram a demissão de Bruno de Carvalho.





Os jornalistas, que numa primeira fase foram impedidos de abandonar o auditório Artur Agostinho com a justificação de ser pela sua "própria segurança", saíram e encontraram cerca de 25 pessoas que se juntavam em cinco ou seis núcleos mais pequenos de adeptos que falavam entre si e que de quando em vez lançavam impropérios contra Bruno de Carvalho. Um desses adeptos era um homem de cerca de 70 anos, grisalho, de óculos e que trazia um cachecol do Sporting ao pescoço.O adepto à frente dos portões questionava os jornalistas que abandonavam a sala sobre a sua complacência com o presidente leonino: "Porque é que vocês lhe continuam a dar atenção? Ele só vos critica e não vos respeita. Pede que os sportinguistas não vejam nada senão a Sporting TV. Porque é que lhe continuam a dar atenção?", questionava, concentrando em si a atenção dos repórteres."Ele vem aqui dizer que é o pai das modalidades? Mas não, ele é o pai é da tragédia", continuou o homem, visivelmente transtornado com os acontecimentos que têm assolado o seu clube. "O Sporting sou eu, não é isso. Quando o Bruno de Carvalho nasceu, já eu era sócio. Sigo o Sporting para todo o lado há mais de quarenta anos", assegurou.

"Bruno de Carvalho é um miserável. Odeio este homem. Odeio, odeio, odeio!", continuou o homem, exaltado e gritando em direcção ao estádio.

"Eu agora tenho mais de 70 anos, mas sei que se não tivesse esta idade, sei perfeitamente o que faria a este presidente do Sporting", assegurou, em tom de ameaça, o adepto.

O presidente do Sporting , Bruno de Carvalho, marcou esta segunda-feira uma conferência de imprensa para comentar as cartas de rescisões apresentadas por três jogadores: Gelson Martins, William de Carvalho e Bruno Fernandes.

Os planos para perturbar a presidência

Entre os pequenos grupos que se reuniam no local, um composto por homens entre os 30 e os 50 anos pensava sobre o que poderiam fazer para acabar de vez com esta administração do clube.

As primeiras ideias estavam relacionadas com perturbações dos próximos jogos de modalidades do clube onde o presidente marcar presença. "Podíamos roubar as balizas do futsal", atirou um dos adeptos que mais tarde - ao ler no telemóvel uma notícia onde se escrevia que os jornalistas tinham ficado retidos dentro da sala – disse: "Se não estivesse aí aquele polícia à paisana, eu mostrava a esse jornalista o que ele merecia".

Outro homem do grupo destacou-se pelas frases que ia soltando em voz alta, dirigindo-se inclusivamente aos polícias dizendo: "Isto num país sul-americano tipo o Brasil, o gajo já tinha levado um tiro de um adepto qualquer. Mas felizmente não vivemos num país assim", concluiu.

Mais tarde perguntou ainda em voz alta: "Se derrubamos ditadores, como é que não se derruba este? Se quisermos, juntamo-nos e impedimos o gajo de entrar no estádio", explicando depois o plano que tinha para expulsar Bruno de Carvalho de Alvalade: "Eu sei que temos todos empresas e empregos, mas eu estou disposto a voluntariar-me e vir todas as manhãs, tardes e noites para a frente do estádio e impedir que esse homem aqui volte a entrar".

O adepto chamou a atenção das televisões e jornalistas e lançou o seu manifesto de barrar a entrada de Bruno de Carvalho no estádio. E perguntou ainda o porquê de as claques não fazerem barulho num dos momentos mais sombrios da história do Sporting. "As claques agora não aparecem aqui porquê? Que se mexam, pá!"

O adepto deixou ainda um repto final: "Se esse senhor, de quem eu não vou sequer pronunciar o nome, tem amor ao Sporting, ele que não venha mais para aqui".