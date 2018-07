Administrador da SAD encarnada revela que o clube não estudou o impacto em termos de balanço destas eventuais contratações.

A SAD do Benfica não estudou qual seria o impacto, ao nível do balanço, que teriam "hipotéticas contratações de jogadores que rescindiram com o Sporting". Quem o diz é o administrador financeiro da SAD "encarnada", Domingos Soares de Oliveira, em entrevista ao Negócios.



"Devo dizer, com toda a honestidade, que não equacionámos que impacto é que teria uma hipotética contratação de algum atleta do Sporting em termos de contabilização", refere o dirigente da SAD. Sobre a possibilidade de essas contratações obrigarem a constituir provisões devido a litígios judiciais, Soares de Oliveira confessa que o assunto não foi analisado.



"Com toda a sinceridade não fizemos esse exercício, o que nos põe aqui num patamar diferente, se calhar, relativamente àquilo que as pessoas podem estar ávidas de saber, que é se vamos já contratar o A, o B ou o C", afirma, indiciando que poderão ser exageradas as notícias de que a contratação de algum dos jogadores que rescindiram com o rival de Alvalade possa ocorrer em breve.



