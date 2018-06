Sporting accionou uma cláusula que permitia ao extremo auferir mais 400 mil euros por ano.

O Sporting accionou na passada semana uma cláusula do contrato de Gelson Martins que permitia ao jovem leonino ganhar mais 400 mil euros por temporada. A esse aumento correspondia uma passagem da cláusula de rescisão de 60 para 100 milhões de euros. No entanto, este accionamento não foi suficiente e o extremo acabou mesmo por rescindir, esta segunda-feira, com justa causa o contrato que o ligava ao Sporting.



O accionamento da cláusula aconteceu - segundo explicou fonte com conhecimento do processo ao Diário de Notícias - como forma de premiar o jogador pela temporada. A cláusula tornava-se válida a partir de 1 de Julho. Este aumento salarial foi confirmado ao jogador, razão pela qual os dirigentes leoninos terem sido apanhados de surpresa pela decisão do jogador em alegar justa causa.



Com este novo contrato, o extremo passaria a auferir um salário bruto de 2,2 milhões de euros por época, quando anteriormente facturava 1,8 milhões de euros.



Além disso, e conforme estipulava a cláusula, tinha efeitos retroactivos, ou seja, Gelson iria já receber mais 400 mil euros na sua conta a partir do mês de Julho, explica o Diário de Notícias.



Gelson Martins apresentou a sua carta de rescisão unilateral na segunda-feira, um dia também marcado pelas rescisões de William Carvalho, Bruno Fernandes e Bas Dost. Anteriormente, já Rui Patrício e Podence tinham apresentado a sua rescisão.