Desporto

Tragédia em Inglaterra: jogadora de 15 anos morre após desmaiar em campo

Record 14:54
Amelia Aplin representava a formação do Oxford United

É uma notícia que está a chocar Inglaterra. Amelia Aplin, jogadora da formação do Oxford United, morreu este domingo aos 15 anos após desmaiar em campo num jogo frente ao Fulham.

"É com enorme tristeza que anunciamos a morte da jogadora da academia, Amelia Aplin, de 15 anos. A Amelia sentiu-se mal e desmaiou ontem à tarde, durante um jogo contra o Fulham, no centro de treinos do clube em Horspath. Os pensamentos de todos no Oxford United estão com a família, amigos, colegas de equipa e treinadores da Amelia", pode ler-se no comunicado do Oxford United. 

O clube agradeceu o esforço das equipas médicas que fizeram de tudo para reanimar Amelia Aplin: "Gostaríamos de deixar registado o nosso agradecimento pelos esforços da equipa médica, tanto do Oxford United como do Fulham Football Club, bem como dos serviços de emergência. O clube irá oferecer apoio à família da Amelia, às jogadoras, treinadores e funcionários afetados por este trágico acontecimento. Pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento incrivelmente difícil".

