Tragédia em Inglaterra: jogadora de 15 anos morre após desmaiar em campo

É uma notícia que está a chocar Inglaterra. Amelia Aplin, jogadora da formação do Oxford United, morreu este domingo aos 15 anos após desmaiar em campo num jogo frente ao Fulham.



Amelia Aplin representava a formação do Oxford United Oxford United

"É com enorme tristeza que anunciamos a morte da jogadora da academia, Amelia Aplin, de 15 anos. A Amelia sentiu-se mal e desmaiou ontem à tarde, durante um jogo contra o Fulham, no centro de treinos do clube em Horspath. Os pensamentos de todos no Oxford United estão com a família, amigos, colegas de equipa e treinadores da Amelia", pode ler-se no comunicado do Oxford United.

O clube agradeceu o esforço das equipas médicas que fizeram de tudo para reanimar Amelia Aplin: "Gostaríamos de deixar registado o nosso agradecimento pelos esforços da equipa médica, tanto do Oxford United como do Fulham Football Club, bem como dos serviços de emergência. O clube irá oferecer apoio à família da Amelia, às jogadoras, treinadores e funcionários afetados por este trágico acontecimento. Pedimos que a privacidade da família seja respeitada neste momento incrivelmente difícil".

