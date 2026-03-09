Quem é Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão

Tem 56 anos, é o filho do anterior aiatola e a sua escolha está envolta em polémica. EUA e Israel já o consideram um alvo.

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é o segundo filho do aiatola Ali Khamenei e estava entre os principais candidatos a suceder ao pai como líder supremo. A sua escolha levantava algumas dúvidas junto das cúpulas iranianas por ser o descendente direto do anterior líder, o que remonta para o anterior governo hereditário, que a revolução de 1979 derrubou, mas Mojtaba acabou mesmo por ser escolhido como o novo aiatola.



Mojtaba Khamenei sucede ao pai como Líder Supremo do Irão, após nomeação pela Assembleia dos Peritos Saeid Zareian/picture-alliance/dpa/AP Images

Apesar de Mojtaba ter evitado sempre os holofotes, e de não ter ocupado nenhum cargo no governo, sabe-se que tem influência junto dos administradores do Irão, a Guarda Revolucionária Iraniana - o órgão mais poderoso - e a força paramilitar Basij. Chegou até a ter um império de investimentos, possuindo contas bancárias na Suíça, segundo a Time. Além disso, tinha acesso a contas e propriedades de luxo britânicas avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) - isto apesar de ter sido sancionado pelos norte-americanos em 2019.

Mohsen Heydari, representante da província de Khuzestan, referiu que “o candidato mais adequado, aprovado pela maioria da Assembleia de Peritos, foi designado”. Enquanto outro membro do órgão, Mohammad Mehdi Mirbagheri, confirmou, num vídeo divulgado pela agência Fars, que “uma decisão firme, refletindo a posição maioritária, foi tomada”.

A Assembleia de Peritos do Irão, responsável por escolher o sucessor do aiatola Ali Khamenei, anunciou este domingo ter chegado a um consenso sobre quem será o próximo líder supremo do país. A agência de notícias iraniana Mehr referiu durante a manhã que ainda existiam “alguns obstáculos” que têm de ser resolvidos antes da nomeação oficial.

“O ‘ayatollah’ Mojtaba Hosseini Khamenei […] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos”, lê-se num comunicado do órgão clerical xiita Assembleia de Peritos.

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

Ali Khamenei governou o Irão durante 37 anos e foi morto no dia 28 de fevereiro no seguimento dos ataques israelitas e norte-americanos ao país, desde então o país tem sido dirigido pelo Conselho de Liderança Iraniano. O novo aiatola não será apenas o líder político do país, mas também o responsável máximo do xiismo.

Tanto os Estados Unidos como Israel já afirmaram que o sucessor de Khamenei passará a ser um alvo dos ataques ao Irão.

Segundo o jornal The New York Times, Ali Khamenei começou a preparar a escolha do seu sucessor em junho do ano passado, enquanto se encontrava escondido num bunker, durante a guerra dos 12 dias entre Irão e Israel. Na altura, o aiatola chegou até a nomear três clérigos de alto escalão como candidatos para o suceder, caso fosse assassinado. Segundo a revista The Times, seriam o seu chefe de gabinete, Ali Asghar Hejazi - que Israel já disse ter assassinado, mas cuja morte Teerão não confirmou -, o presidente do Supremo Tribunal, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, e o neto do ex-líder supremo Ruhollah Khomeini, Hassan. Mas a escolha recaiu mesmo sobre o filho de Khamenei.

Depois de 28 de fevereiro, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.