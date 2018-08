Ciclista Rui Oliveira vice-campeão da Europa de eliminação

O português Rui Oliveira conquistou hoje a medalha de prata na prova de eliminação dos Europeus de ciclismo de pista, que decorrem em Glasgow, na Escócia.Rui Oliveira, de 21 anos, terminou atrás do britânico Matthew Walls, novo campeão europeu, enquanto o polaco Szymon Krawczyk ficou com a medalha de bronze.Portugal encerra estes campeonatos com duas medalhas, depois de Ivo Oliveira, irmão gémeo de Rui, ter alcançado a prata na disciplina de perseguição individual.