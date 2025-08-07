Ciclista Diogo Sousa morre em colisão entre carro e mota em Paredes

Diogo Sousa foi ciclista da Silva Vinha/Adrap/Sentir Penafiel e, em 2023, conquistou o título de campeão nacional por pontos, em pista coberta, na categoria de juniores.
O ciclista Diogo Sousa, de 20 anos, morreu na sequência de uma colisão entre um carro e a mota que conduzia, esta quarta-feira, na Estrada Nacional 209, Paredes. Quando os bombeiros chegaram ao local, o jovem estava já em paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no momento.
Diogo Sousa
O alerta foi dado por volta das 13h00 e para o local foram acionados os Bombeiros de Lordelo e Rebordosa, assim como elementos da GNR. Os contornos do acidente estão a ser investigados e o caso passou para a alçada de uma equipa do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.
A Câmara Municipal de Paredes já veio lamentar a morte de Diogo Sousa. Numa publicação nas redes sociais, foram enviadas as condolências à família do jovem: "Neste momento de dor e consternação, o executivo e o Município endereçam sentidas condolências aos familiares e amigos", pode ler-se.
Diogo Sousa foi ciclista da Silva Vinha/Adrap/Sentir Penafiel e, em 2023, conquistou o título de campeão nacional por pontos, em pista coberta, na categoria de juniores. Foi ainda distinguido, nesse mesmo ano, pelo mérito desportivo com uma medalha do Município na Gala do Desporto.
