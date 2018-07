Chris Froome, o ciclista britânico vencedor de quatro das últimas cinco edições da Volta à França foi afastado pela organização da prova de participara na edição que começa já no próximo fim-de-semana. O jornal Le Monde noticia que os franceses querem vetar a presença do ciclista que venceu há poucas semanas a Volta a Itália por este ter acusado doping na volta à Espanha.





ASO recorre ao regulamento que permite afastar qualquer atleta que ameace "manchar a reputação" da prova.

Na altura, Froome justificou o consumo da substância proibida com doping. "A minha asma acentuou-se na Vuelta, pelo que segui os conselhos do médico da equipa para aumentar as minhas doses de salbutamol. Como sempre, tomei as maiores precauções para garantir que não excedia as doses permitidas", afirmou Froome, que venceu a Volta à Espanha, em setembro, depois de ter reeditado os triunfos no Tour de 2013, 2015 e 2016.

Froome foi apanhado com a substância salbutamol na Volta a Espanha de 2017, disputada em setembro. O caso ainda não está resolvido na justiça desportiva, mas a organização do Tour quer evitar um novo escândalo, depois da hecatombe da descoberta da fraude de dopagem de Lance Armstrong, vencedor de sete edições do Tour. AO ciclista e a sua equipa, a Sky, vão recorrer da decisão da organização do Tour para o Comité Olímpico de França.