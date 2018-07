Chris Froome foi ilibado esta segunda-feira das acusações de doping que recaíam sobre si por um controlo positivo na passada edição da Volta a Espanha, por excesso de salbutamol. A decisão foi tomada pela União Internacional de Ciclismo (UCI). Desta forma, o ciclista britânico mantém o seu triunfo da Vuelta de 2017 bem como do Giro de Itália deste ano, podendo igualmente participar no Tour que arranca no próximo sábado."A UCI analisou todas as provas relevantes em detalhe (consultando os seus próprios peritos e os da Agência Mundial Anti-Doping). A 28 de Junho de 2018, a Agência informou a UCI que aceitaria, tendo em conta os factos específicos do caso, que os resultados de Froome não constituem uma violação", anunciou a União. Por isso, o caso será arquivado.Froome também reagiu: "Fico muito contente que a UCO me tenha exonerado. Esta decisão é obviamente muito importante para mim e para a equipa e é um momento importante para o ciclismo. Compreendo a história deste grande desporto - a boa e a má. Sempre levei a minha posição de liderança muito a sério e tento sempre fazer as coisas de forma correcta. Falei a sério quando disse que nunca desonraria a camisola de um vencedor e que os meus resultados sobreviveriam ao teste do tempo", frisou Froome.