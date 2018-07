Selecção nacional já está no aeroporto de Moscovo para voltar a Portugal

A carregar o vídeo ...

A selecção portuguesa de futebol abandona hoje a Rússia, depois de ter sido eliminada pelo Uruguai, este sábado, nos oitavos-de-final para o Mundial 2018.Os jogadores escolhidos por Fernando Santos para representar Portugal no Mundial, já chegaram ao aeroporto Internacional Zhukovsky, em Moscovo, capital russa.A chegada da equipa das quinas está prevista para as 20h00, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.