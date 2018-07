Fernando Santos e o cozido à portuguesa

Contra a Espanha, lá nos aguentamos a correr atrás da bola, contando com a ajuda do génio Ronaldo. Porém, tal como na história do Aladino, o génio só nos concedeu três desejos, gastos de enfiada. Houve mais um, contra Marrocos, que serviu para disfarçar a tremenda falta de qualidade da selecção portuguesa, quer a defender, quer a atacar. Seguiram-se os persas do Irão, sedentos de vitória e com um exército nas bancadas. O resultado só não foi pior, porque os rapazes eram treinados por Carlos Queiróz e qualquer equipa orientada por este treinador não sabe marcar golos.



A empurrar constantemente a falta de qualidade com a barriga, ao mesmo tempo que se apelava a um espírito de união nacional, com o Presidente Marcelo a recordar os tempos de infância, eis que chegou o Uruguai. Dias antes, numa conferência de imprensa, um jornalista da CM TV afirmou/questionou Cédric Soares se a equipa tinha a "noção que a jogar assim" não ia a "lado nenhum" com aquele adversário. Cedric sorriu e tentou fazer fazer algum humor: "É uma pergunta ou um facto?". Infelizmente, era uma premonição factual.



Em todos os jogos do Mundial, Portugal foi incapaz de gizar um ataque com princípio, meio e fim. O jogo era de tal modo previsível, que bastou ao Uruguai tapar todos os caminhos a Ronaldo e ficamos sem opções ofensivas. Muito pouco para quem dizia ser "muito cedo" para regressar. Recordem o primeiro golo do Uruguai: Cavani faz o primeiro passe para Suarez do outro lado do campo e corre para o segundo poste, finalizando o lance. Simples e eficaz.







Nesta coisas, mais vale ser sincero: ainda bem que perdemos e ficamos de fora do Mundial. Seria mau demais para o futebol que uma equipa a jogar como Portugal chegasse a uma final de um Campeonato do Mundo. Era o triunfo de um mau cozido à portuguesa. E por muito que digam que o importante é ganhar, nenhum português gosta de um mau cozido. É preferível esperar um dia e saborear uma fantástica sopa.

Há muitos anos, um amigo recomendou-me um restaurante. "Tem o melhor cozido à portuguesa", afiançou. A princípio duvidei, porque ambos conhecíamos o restaurante com o melhor dos cozidos à portuguesa. "É bem melhor do que esse", insistiu o meu amigo, levando-me, com tanta certeza, a experimentar tal famosa casa de pasto. No fim da primeira refeição, fiquei com a sensação de "come-se". À segunda, "isto é mau". À terceira, "irra, nem sal tem". À quarta, pedi uma sopa de cozido. Estava uma delícia.É verdade que esta parábola teria muito mais piada se fosse contada pelo Ferreira Fernandes, que tem o dom de transformar um passaporte caducado numa metáfora para a reinvenção do Diário de Notícias. Mas a pequena história do cozido à portuguesa serve como ponto de partida para abordar a campanha da Selecção Nacional no Mundial 2018, sobretudo a fixação de Fernando Santo Santos por Gonçalo Guedes: à primeira, contra a Espanha, pronto, "come-se", à segunda e à terceira, o seleccionador já deveria ter percebido que o jovem futebolista, tal como um cozido "assim-assim" pode dar uma boa sopa no dia seguinte, só poderá revelar-se um grande futebolista no próximo Mundial. Neste nunca.Se a casmurrice táctica de Fernando Santos levou-nos a vencer o Campeonato da Europa, aquela (alegada) qualidade foi o que nos enterrou no Mundial. Ainda que, por várias vezes, jogadores e treinadores tenham recuperado a pianola do "ainda cedo para ir para casa", certo é que a jogar daquela forma até viemos tarde.