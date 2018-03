Autoridades anti-doping suspeitaram que Neuer fizesse auto-transfusões de sangue

O jornal alemão Bild noticia esta quarta-feira que Manuel Neuer foi sujeito a um controlo antidoping surpresa por as autoridades suspeitarem que o guarda-redes do Bayern de Munique andava a fazer auto-transfusões de sangue. O jogador está a recuperar de uma lesão no pé esquerdo desde Setembro.O controlo deu negativo e o jogador explicou tudo na televisão do clube. "Não é auto-transfusão, mas sim um tratamento com células mãe. Ajuda na reconstrução do osso porque quando se sofre três lesões no mesmo sítio, o processo de recuperação torna-se mais lento e complicado."O jogador confessa que nunca tinha sido sujeito a um controlo. "É assim que as coisas funcionam na Alemanha. Uma informação como esta circula por aí, alguém telefona para Bona e logo a seguir aparecem os controladores. Surpreendeu-me porque nunca tinha feito um controlo", referiu o guarda-redes.