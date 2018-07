Froome foi ilibado das acusações de doping a tempo de participar na Volta à França, onde procura revalidar o seu quinto título.

Os espectadores da berma da estrada continuam a provocar o ciclista Chris Froome durante a Volta à França. Antes do início da 15ª etapa foi possível ver um fã de ciclismo a fazer um gesto que imitava o acto de injectar algo no corpo, fazendo referência ao facto de Froom ter sido ilibado das acusações de doping.



O adepto foi até às barreiras que impedem a passagem para o meio da estrada e fez o tal gesto na direcção do ciclista da equipa da Sky. Mas não foi o único fã a criticar o desportista. Ao longo da prova foram já vários os adeptos que se mostraram descontentes com o ciclista.



As suspeitas de doping sobre Froome aumentaram depois de uma amostra de urina tirada durante a Vuelta, em Espanha, em Setembro, que mostrava uma dose de salbutamol (droga para tratamento da asma) que correspondia a dobro do que é permitido.



O tetra-campeão esteve mesmo para não participar na prova, já que os organizadores do Tour informaram que o desportista não era bem-vindo na corrida deste ano. Mas, cinco dias antes de começar a prova, a União Internacional de Ciclismo anunciou que os resultados de Froome não representavam uma descoberta inaceitável.



Froome venceu a Volta à França quatro vezes, podendo juntar-se ao clube de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain, os únicos ciclistas com cinco vitórias na competição. Lance Armstrong venceu sete provas, mas as medalhas foram-lhe retiradas por acusações e prova de doping.



Froome é actualmente o segundo posicionado, 1 minuto e 39 segundos atrás do colega de equipa da Sky Geraint Thomas.