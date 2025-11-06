César Peixoto renova com Gil Vicente até 2027

Contrato do treinador terminava no final desta temporada

O Gil Vicente, clube da 1.ª Liga, anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o treinador César Peixoto, que agora fica ligado ao clube até 2027.



César Peixoto, treinador do Gil Vicente Lusa

O técnico, de 45 anos, cujo contrato terminava no final desta temporada, estende por mais um ano ligação ao emblema barcelense, vendo reconhecido o bom trabalho que está a desenvolver no clube.

O Gil Vicente segue num surpreendente quarto lugar do campeonato, com 22 pontos, em 10 jornadas, tendo apenas duas derrotas na prova, frente a FC Porto e Benfica.

César Peixoto chegou ao clube minhoto no último terço de 2024/25, para suceder a Bruno Pinheiro, tendo conseguido o objetivo manter o clube na 1.ª Liga.

Atingida essa meta, o técnico foi convidado a dar sequência ao projeto esta época, planeando a temporada e construção do atual plantel desde o início.

O Gil Vicente é o sexto clube que César Peixoto treina, depois Varzim, Académica de Coimbra, Chaves, Moreirense e Paços de Ferreira.