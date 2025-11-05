Sábado – Pense por si

Benfica soma nova derrota diante do Bayer Leverkusen

22:40
O Benfica somou a quarta derrota na Liga dos Campeões.

O Benfica somou esta quarta-feira a quarta derrota no mesmo número de jogos na presente edição da Liga dos Campeões de futebol, ao perder em casa com o Bayer Leverkusen, por 1-0, na quarta jornada da fase de liga.

Depois de desaires com Qarabag (3-2), Chelsea (1-0) e Newcastle (2-0), os 'encarnados' foram derrotados no Estádio da Luz por um golo do avançado internacional checo Patrik Schick, aos 65 minutos, que fixou o primeiro triunfo da formação alemã na 'Champions', em que soma cinco pontos.

O conjunto comandado por José Mourinho continua a ser, a par do Ajax, o único sem qualquer ponto na fase de liga, ocupando a 35.ª e penúltima posição, apenas acima dos neerlandeses, que serão os próximos adversários das 'águias', em 25 de novembro, em Amesterdão.

