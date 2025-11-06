"Onde vou é um circo": Ronaldo explica por que não foi ao funeral de Diogo Jota

Jorge Corrula: "Desejo que André Ventura seja eleito Presidente"
Sónia Bento
Segunda parte da entrevista do capitão da Seleção Nacional ao jornalista inglês, Piers Morgan.
Amputar o Tribunal de Contas não é fazer a reforma do Estado. É abdicar dela.
O espaço lusófono não se pode resignar a ver uma das suas democracias ser corroída perante a total desatenção da opinião pública e inação da classe política.
É muito evidente que hoje, em 2025, há mais terraplanistas, sim, pessoas que acreditam que a Terra é plana e não redonda, do que em 1925, por exemplo, ou bem lá para trás. O que os terraplanistas estão a fazer é basicamente dizer: eu não concordo com o facto de a terra ser redonda.
O incómodo de alguns ministros com as perguntas dos jornalistas revela uma incapacidade de lidar com as exigências da própria democracia.