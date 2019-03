A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

A carregar o vídeo ...

O empresário César Boaventura garante ter sido coagido com uma arma de fogo por Vítor Catão, diretor do São Pedro da Cova. A denúncia foi feita por Boaventura numa publicação no Facebook, onde garante que vai seguir com o caso para "as instâncias legais". "O futebol é isto no norte. Impera a mentira, coação e agressão", diz no seu texto.Na mesma publicação, foram publicados os vídeos – com linguagem que pode ferir a suscetibilidade dos leitores – do direto feito por Catão no Facebook durante a abordagem a Boaventura.Durante a conversa, Catão exige que o empresário coloque a dar a "música da tourada", referindo-se ao episódio em que o Benfica colocou um paso doble a tocar no Estádio da Luz depois de uma vitoria frente ao FC Porto. "Catão" diz ainda que Boaventura lhe pediu várias vezes "para comprar alguém" e exige que o empresário peça desculpas ao presidente dos "azuis e brancos", Pinto da Costa.Num tom sempre exaltado, "Catão" diz ainda que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, lhe pediu para matar o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques.