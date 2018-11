Os benfiquistas estarão alegadamente a fazer "uma espera" a adeptos do Ajax, que se encontram no interior do estádio a assistir a um treino da equipa holandesa. Os dois clubes defrontam-se na quarta-feira às 20h.

Cerca de 20 adeptos do Benfica estarão alegadamente a criar momentos de tensão na zona comercial do Estádio da Luz, onde se encontram a fazer "uma espera" a fãs do Ajax que se encontram no interior do estádio para assistir aos treinos de adaptação ao relvado da equipa holandesa.



Segundo o Record, a PSP já foi chamada ao local e um agente foi acompanhar a situação de perto. Este, no entanto, já não está no local. A mesma fonte avança que ainda não foram registados conflitos, mas teme-se que aparecem mais adeptos do Benfica ao longo da noite.



O Benfica e o Ajax jogam na quarta-feira às 20h na 4.ª ronda do Grupo E da Liga dos Campeões. O encontro está marcado no Estádio da Luz.