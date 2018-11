O dono do Mónaco, o magnata russo Dmitri Rybolovlev, foi detido esta terça-feira por suspeita de crimes de corrupção, tráfico de influência passivo e activo e cumplicidades nesses crimes, segundo o jornal francês Le Monde. Rybolovlev foi um dos alvos de uma operação anti-corrupção dirigida pelo procurador-geral do principado.

Apesar de não ter sido o único detido no âmbito da investigação policial, que já tem um ano, o russo estava no epicentro da mesma e já foram realizadas buscas na sua habitação.

De acordo com o Le Monde, que teve acesso a estas informações, há centenas de SMS entre representantes de Rybolovlev, o antigo ministro da justiça do Mónaco, Philippe Narmino, e de figuras importantes da polícia judiciária, nas quais é indicado que Dmitri Rybolovlev recebeu várias vezes tratamento preferencial junto das autoridades monegascas devido ao seu cargo desportivo. Estas provas também sugerem uma rede ao serviço do russo, que também poderá estar relacionada com o seu conflito com o empresário suíço Yves Bouvier.



Rybolovlev e outros implicados no caso continuam em prisão preventiva, no dia em que o AS Mónaco defronta o Club Brugge para a 4.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões no principado.