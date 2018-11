O Benfica empatou esta quarta-feira frente ao Ajax por 1-1, no Estádio da Luz. Com dois jogos pela frente, os encarnados estão obrigado a vencer ambos (e esperar que o Ajax não conquiste mais do que um ponto nos seus jogos).

As 'águias' ainda foram os primeiros a ganhar vantagem: o brasileiro Jonas, que não marcava para a 'Champions' desde 16 de fevereiro de 2016, marcou aos 29 minutos. Na segunda parte, aos 61, o sérvio Dusan Tadic restabeleceu a igualdade.



Os alemães do Bayern Munique, que venceram em casa o AEK Atenas por 2-0, isolaram-se na frente, com 10 pontos, contra oito do Ajax e quatro do Benfica. Os gregos continuam a zero.



Nesta posição, os encarnados ficam mais longe dos oitavos de final da Champions. Com dois jogos pela frente, o Benfica está obrigado a vencer ambos (e esperar que o Ajax não conquiste mais do que um ponto nos seus jogos). Basta o Ajax empatar os próximos dois jogos, e o Benfica ficará automáticamente eliminado. Contudo, os encarnados precisam de somar mais um ponto para garantir a Liga Europa.