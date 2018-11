O Lokomotiv de Moscovo ainda conseguiu diminuir a desvantagem para 4-1 com um golo de Farfán aos 69 minutos.

O FC Porto bateu o russo Lokomotiv de Moscovo por 4-1 no Estádio do Dragão. Herrera, Marega, Corona e Otávio marcaram os três golos da vitória, mas Farfán ainda conseguiu reduzir a vantagem no marcador, depois do triunfo 3-1 na Rússia.



O clube português colocou-se assim a um ponto da terceira presença consecutiva nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao bater em casa o Lokomotiv Moscovo, na quarta jornada do Grupo D.



Com este resultado, os dragões passaram a contar 10 pontos, contra oito dos alemães do Schalke 04, que bateram em casa por 2-0 os turcos do Galatasaray, terceiros, com quatro. O conjunto russo, cabeça de série do grupo, tem zero e está fora da corrida.