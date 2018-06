O uruguaio Edinson Cavani foi o grande protagonista do jogo frente a Portugal, marcando os dois golos que ditaram o afastamento da selecção das "quinas" neste Mundial da Rússia e saindo de campo com uma lesão muscular, acompanhado por Cristiano Ronaldo. Para o Players Tribune, o avançado escreveu uma carta ao seu "eu" de nove anos contando o que o levou a deixar crescer o cabelo e do que tem saudades 22 anos depois.

Nascido na cidade de Salto, Uruguai, Cavani revela que a sua alcunha de criança era "Pelado", em referência ao pouco cabelo que tinha. "Querido Edinson de nove anos, quando eras bebé não tinhas muito cabelo. Ele cresceu lentamente. Foi triste, mas nada podias fazer. Por isso, graças à criatividade da família, sempre foste o ‘Pelado’. Bom, fico feliz em contar-te que nos teus 20 anos seguintes, o futebol vai mudar a tua vida em vários sentidos", começa dizendo, ele que agora é conhecido pelo seu cabelo longo, fruto de um ídolo antigo.

Cavani explica que a decisão foi influência do irmão mais velho e teve como inspiração o argentino Gabriel "Batigol" Batistuta, o maior goleador do seu país até à chegada de um tal de Lionel Messi. "Há um jogador que se chama Gabriel Batistuta. Ainda não o conheces porque o único programa que tens paciência para sentar-te e ver na televisão chama-se ‘Tom & Jerry’. O teu irmão mais velho, Nando, será o primeiro a deixar-se inspirar por Batistuta. Começará a rejeitar ir ao cabeleireiro. E chegará o momento em que tu dirás à mãe: ‘Não me cortes mais o cabelo'", recorda Cavani.

O agora jogador do Paris Saint-Germain lembra os tempos em que jogava descalço na terra por um gelado. "Se bem me lembro, a coisa mais importante na tua vida neste momento é o ‘Golo do Gelado’", falando de uma ideia das ligas infantis da sua cidade, Salto, onde havia a regra de que a criança que marcasse o último golo do jogo receberia um gelado no final. "O resultado podia estar 8-1, isso não importava. Era uma corrida contra o tempo para ser aquele que marcava o golo final. Durante o resto do dia, tu eras o rei."

Depois da infância em Salto e formação feita no Danubio de Montevideu, o Pelado chegou a Palermo, em Itália, para cedo impressionar. Três anos depois chegou a Nápoles, onde se afirmou como uma das estrelas do futebol uruguaio e do mundo. A mudança para o PSG em 2013 foi mais um salto na carreira e apesar da chegada de jogadores como Neymar, Di Maria, Mbappe e Draxler, continua a ser ele o grande goleador da equipa.

Apesar disso e de admitir que, provavelmente, conquistou todos os sonhos que tinha com nove anos, Cavani diz-se "prisioneiro do seu próprio sonho". "Tu irás do hotel para o autocarro e do autocarro para o centro de treinos. Não podes simplesmente sair à rua e sentir o sol. Tirar as sapatilhas como fazias e jogar com os pés na terra. Irá haver apenas um sítio em que continuarás a ter total liberdade. E essa só dura 90 minutos, se tiveres sorte."

O Uruguai irá agora defrontar a França nos quartos-de-final na próxima sexta-feira às 15 horas, em Nizhny Novgorod. Cavani, com 105 jogos e 45 golos pela Celeste, irá tentar superar a melhor prestação dos últimos anos da selecção sul-americana, o 4º lugar alcançado em 2010 – no qual Pelado somou 6 jogos e um golo.