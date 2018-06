Há dois anos, o golo de Traustason aos 94 minutos deu a vitória da Islândia sobre a Áustria (2-1) e fez com que Portugal passasse para o "lado bom" do quadro de cruzamentos do Euro 2016, evitando, até à final, enfrentar equipas como Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha ou França. Assim, depois de conseguir eliminar a difícil Croácia, nos oitavos, ficou com caminho aberto para a decisão de Paris, vencendo Polónia e País de Gales – e triunfando sobre a França na final.Neste Mundial da Rússia, parecia que o universo estava de novo com Portugal: a vitória frente ao Irão (e com Espanha a perder com Marrocos) a poucos minutos do fim, permitia à selecção portuguesa ir para um lado de cruzamentos que evitava novamente os tubarões. Mas aos 92 minutos, tudo mudou com o penálti a favor do Irão: num lance que o árbitro, com a ajuda do VAR, avaliou como mão na bola de Cédric, mas que parece ser apenas causal – só que a pressão dos iranianos, com Carlos Queiroz à cabeça, levou o árbitro a errar, como também a FIFA já admitiu. Esse lance acabou por ditar o empate de Portugal (ao mesmo tempo que a Espanha também empatava, 2-2, com Marrocos nos descontos, num golo também apenas validado pelo VAR). Perante isto, Portugal passou de 1º para 2º no grupo e caiu no "lado negro" da Força (usando uma linguagem de Guerra das Estrelas), ficando no mesmo quadro de Uruguai, Argentina, França, Brasil, México, Bélgica e Alemanha (que acabou por ser surpreendentemente eliminada ao perder com a Coreia do Sul).Resultado, Portugal teve de defrontar o Uruguai nos oitavos de final, quando o adversário deveria ser, sim, a Rússia (à partida, uma selecção mais acessível). Ou seja, Portugal nem deveria ter jogado este sábado, mas apenas amanhã, em Moscovo. O problema é que os erros não se podem reverter, a História do Europeu não se repetiu e Ronaldo e companhia tiveram de se haver com a Celeste e as suas duas duplas poderosíssimas no ataque (Cavani e Suárez, estrelas de Paris Saint-Germain e Barcelona) e na defesa (Godín e Giménez, os muros que fazem do Atlético de Madrid uma das equipas mais difíceis de bater na Europa).Aliás, este Uruguai chegou ao jogo com Portugal sem sofrer golos em 2018, tanto nos três jogos de preparação como nos três que fez na fase de grupos. Hoje sofreu um, mas acabou por marcar dois, mostrando uma eficácia terrível: os sul-americanos tiveram três oportunidades, em duas marcaram, e noutra Rui Patrício fez uma grande defesa.Portugal até tinha entrado bem no jogo, melhor do que com Marrocos e Irão (duas exibições péssimas), com Bernardo Silva mais afoito e confiante, a levar bola para a frente, assim como Raphael Guerreiro. Foi numa grande arrancada do defesa-esquerdo que, logo aos 5 minutos, Portugal teve a primeira oportunidade, com Ronaldo, à entrada da área, a rematar à figura do guarda-redes Muslera.O problema é que o Uruguai, com uma postura assumidamente mais expectante e a aproveitar o espaço para contra-atacar, marcou da primeira vez que chegou à baliza de Rui Patrício. Aos 7 minutos, Cavani dominou bem uma bola bombeada da defesa, no lado direito do ataque, abriu longo para o lado oposto, onde Suárez dominou, aproveitou o espaço dado pelo defesa Ricardo Pereira e cruzou para o segundo poste, onde apareceu Cavani, nas costas de José Fonte, a marcar. Ricardo Pereira tinha sido a surpresa do 11 inicial de Fernando Santos, entrando por troca com Cédric (que até tinha sido dos melhores de Portugal nos outros jogos). Fernando Santos explicaria, no final, que quis apostar num lateral mais ofensivo.A perder, Portugal teve depois 10 minutos bons, com trocas de bola no ataque, encostando os urugaios junto da área, mas os cruzamentos, em especial de Ricardo Pereira, Bernardo Silva ou João Mário, não saíam bem ou eram interceptados pela defensiva Celeste. A partir dos 20 minutos, o jogo tornou-se mais partido, com os uruguaios, experientes, a perderem tempo e a cortarem o ritmo mais veloz que Portugal tentava impor.Gonçalo Guedes, que voltou a ser titular, por troca com André Silva, perdeu muitas bolas, tentando, às vezes erradamente, as jogadas individuais. E Ronaldo, sempre muito marcado, recuou muitas vezes até quase ao meio-campo, para tentar embalar e rematar de fora da área. Mas, quando o fez, todos os tiros foram interceptados.Até ao intervalo, Portugal não conseguiu ter jogadas de perigo. Os uruguaios apresentaram-se sempre muito combativos e assertivos no sector defensivo, não só pelos centrais, mas também pelos laterais, Cáceres e Laxalt. De destacar ainda o bom desempenho defensivo de Torreira e Vecino, médios que recuavam para fechar os caminhos da baliza.Na segunda parte, Fernando Santos não fez alterações mas mudou a disposição táctica. Colocou Ronaldo quase como ponta-de-lança, Bernardo Silva a 10, apoiando no meio, e Guedes e João Mário nas faixas laterais. Portugal foi rondando a área Celeste, em especial nas bolas paradas ou com os cruzamentos de Raphael Guerreiro, mas Godín e Giménez estavam intrasponíveis.Como o jogo estava, percebeu-se que Portugal provavelmente só marcaria de bola parada. E foi o que aconteceu, aos 54 minutos, num canto de Raphael Guerreiro. Ronaldo apareceu ao primeiro poste, levando com ele os centrais, e Pepe surgiu solto nas suas costas, fuzilando de cabeça. Um golo igual ao 2-1 com a Espanha, só que com troca de protagonistas.Os uruguaios abanaram com o golo e Portugal foi controlando sempre o jogo no meio-campo, só que aos 61 minutos, num pontapé de baliza, o Uruguai marcou o 2-1. Bola longa de Muslera, Pepe a tentar antecipar-se a Suárez e a falhar o corte, o avançado do Barcelona controlou, viu Cavani a entrar no lado oposto e meteu para lá a bola. Cavani rematou de primeira, à entrada da área, bem colocada, não dando hipótese a Rui Patrício.Até ao final do jogo, Portugal esteve por cima (Portugal atacou muito mais nos últimos 45 minutos de hoje do que nos restantes 3 jogos do Mundial), mas os uruguaios mostraram-se sempre muito organizados, cortando todos os cruzamentos e remates, com especial destaque para os defesas-centrais e também para Torreira. O médio da Sampdória foi uma espécie de terceiro central, tendo cortes providenciais aos 65 (antecipou-se a Ronaldo na área, após boa jogada entre Ricardo Pereira e Bernardo Silva), aos 78 (após boa jogada de Quaresma), aos 91 (a antecipar-se de novo a Ronaldo) e aos 94 (quando impediu, num canto, a cabeçada de Rui Patrício, que tinha ido à área adversária no desespero total).Fernando Santos, que nunca arriscou nas substituições nos jogos com Marrocos e com o Irão (e, insistimos, uma vitória sobre os persas teria dado o primeiro lugar no grupo), arriscou mais hoje (nas substituições e na forma como mandou a equipa subir). Primeiro com a entrada de Quaresma (saiu Adrien), aos 65 minutos, e depois com a aposta em André Silva, aos 73 minutos (saiu Guedes). Talvez André Silva pudesse ter entrado mais cedo, pois muitas vezes percebeu-se que faltava gente na área, nas alturas em que Portugal rondava a baliza adversária.A entrada de Manuel Fernandes, aos 85 minutos (saiu João Mário), também pareceu tardia, até porque o médio do Lokomotiv de Moscovo apareceu muito bem (fez dois remates, um deles perigoso, em dois minutos).Mas hoje não parecia ser o dia de Portugal, que fez sempre tudo muito em esforço, sem discernimento e com grande atrapalhação junto à área – ao contrário dos uruguaios, confortáveis, seguros e concentrados. Dois lances são exemplo disso: o primeiro aconteceu aos 90 minutos, quando Ronaldo conseguiu espaço à entrada da área e rematou muito torto (deu nas orelhas da bola, como se diz na gíria futebolística). O outro aconteceu aos 93, num cruzamento da esquerda, de Bernardo Silva, em que os três jogadores portugueses posicionados na área escorregaram e não conseguiram cabecear a bola. Um deles foi Ronaldo, que ficou no chão em desespero.Messi já tinha caído, à tarde, apesar das duas assistências na derrota (4-3) da Argentina com a França. À noite foi a vez de Ronaldo, atropelado pela eficácia da dupla mortífera Cavani-Suárez. Assim, não vai haver o desejado duelo Cristiano-Messi, nos quartos-de-final do Mundial 2018. Os dois astros caíram no mesmo dia, restando saber quem vai ser o rei deste Mundial. Para já, Mbappé, figura do jogo da França (com dois golos), chegou-se à frente.