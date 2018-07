Cerveja, cachecóis da selecção por cima dos ombros, camisolas do Ronaldo, bandeiras e… mais cerveja. Havia de tudo, menos caracóis – mas bifanas não faltavam. Quando achegou ao café Pátio da Vila, no Pinhal Novo, pelas 18 horas (uma hora antes do jogo começar), os ânimos estavam controlados. O café já estava preparado para receber os clientes, com cachecóis nas paredes e a televisão ligada na RTP 1. Alguns minutos antes do início do jogo Portugal - Uruguai, as pessoas começaram a sentar-se nas cadeiras, enquanto outras preferiram ver o jogo em pé. Cada um com as suas manhas, não é verdade? Início do jogo é sinónimo de cantar o hino e foi precisamente isso que cada uma das pessoas presentes naquele café fez. Sabiam que ia ser um jogo difícil, mas não impossível e os rostos deixavam transparecer esperança. "Bora" foi a palavra mais utilizada durante os 90 minutos.Cerca de 25 pessoas acompanhavam os passos da selecção no pequeno ecrã. "No outro jogo de futebol vendemos mais do que hoje por causa do horário e do dia da semana. É sábado, as pessoas já têm coisas combinadas", explica Renato Assunção, dono do Pátio da Vila. E acrescenta: "O resultado da bola também influencia. Se Portugal ganha, pedem mais bebidas. Se não ganha, as pessoas ficam desiludidas, vão para casa e já não querem beber mais nada".Quando Cristiano Ronaldo fez o primeiro remate à baliza a reacção imediata de um adepto foi gritar: "É golo! Já lá mora". Entre asneiras, brincadeiras entre amigos, risos, cerveja a passar de mão em mão, também havia tempo para criar teorias de jogo e ouvir opiniões diversas. Há ainda quem peça canecas de cerveja para ir enchendo os copos. Razão: não perder tempo a ir ao bar enquanto decorre o jogo. "Não pode faltar emoção, boa disposição e cerveja", aponta Bruno Paulino, de 24 anos, estudante. E o que o fez ir ao Pátio da Vila assistir a este jogo? Estar com os amigos num local que lhe é muito familiar. Os ânimos estavam cada vez mais acelerados, cada vez mais insultos aos jogadores e palavras proibidas - um dos adeptos até se benzeu.O cheiro do tabaco é inevitável. "Fumei o maço quase todo à pala disto", diz Nuno Barradas, de 24 anos, técnico de manutenção. Acabou a primeira parte. Estava 1-0 para o Uruguai. Alguns aproveitaram para ir à casa de banho, outros para espairecer no exterior e falar do jogo. "Estou ansioso. Tenho que estar sempre com alguma coisa na mão, ou a beber ou a fumar porque estou nervoso. Tenho que me estar sempre a mexer", conta Nuno.Começada a segunda parte do jogo, ninguém tirava os olhos do ecrã. O nervosismo começa a aumentar e os gestos também quando não concordam com o que o árbitro diz. Quando Portugal marcou o golo todos se levantaram e pularam de alegria. "Portugal Olé", gritavam. Abraços e mais abraços. Palmas e mais palmas. A felicidade era contagiante e notória.Mas em pouco tempo a sorte trocou as voltas à selecção e num lance, o Uruguai marcou com os pés de Cavani. Ficou 2-1 para os adversários e no café, respirou-se fundo. Mãos na cabeça, na cara. As pessoas começam a perder a esperança. "Já fomos, já fomos", ouve-se. "É canto! É canto", ouve-se com um tom de esperança.Acabou o jogo e o maior receio dos adeptos que estavam a assistir ao jogo tornou-se realidade. Portugal foi eliminado pelo Uruguai e estava fora do Mundial nos oitavos de final, com dois golos de Cavani e um golo de Pepe. "No início estava ansioso e depois comecei a ficar cada vez mais nervoso. Depois do golo do Uruguai comecei a ficar mais preocupado", afirma Bruno Paulino. O estudante admite que nos últimos minutos viu a situação complicada e não conseguiu controlar a emoção colocando as mãos na cabeça. "Tivemos falta de sorte. Ao fim ao cabo o Uruguai foi mais eficaz que nós".