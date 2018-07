Quando Portugal e Inglaterra foram a penaltis (outra vez)

"Este foi o jogo em que David Beckham se despediu da selecção inglesa (acabou no banco, pisado por Nuno Valente) e em que Eriksson também disse adeus aos Três Leões; em que Portugal jogou sem Costinha nem Deco, expulsos no jogo anterior, com a Holanda, e mostrou muito pouca iniciativa."

1 de Julho de 2006

Arena auf Schalke, Gelsenkirchen

Pela terceira grande competição consecutiva (Mundial 2002, Euro 2004, Mundial 2006), Luiz Felipe Scolar e Sven-Goran Eriksson viram-se frente a frente nuns quartos-de-final e a resolver tudo nos penaltis. Em 2002 foi Brasil-Inglaterra, em 2004 Portugal-Inglaterra no estádio da Luz, com Ricardo sem luvas, e no primeiro de Julho no estádio do Schalke, em Gelsenkirchen, decidiram deste modo a passagem às meias finais, depois de um nulo.

Simão marcou e Lampard falhou, depois Hugo Viana errou e Hargreaves empatou; a seguir, Petit não converteu mas Gerrard não conseguiu virar; quando Postiga converteu, diante de Robinson, Carragher não conseguiu responder à altura. Cristiano Ronaldo sentenciou o apuramento com o pontapé decisivo. Nota: Simão, Hugo Viana e Postiga tinham entrado na segunda parte, para os lugares de Pauleta, Figo e Tiago. Pontaria de Scolari. Na última meia hora e no prolongamento Portugal jogou com mais um, porque Wayne Rooney foi expulso, depois de pisar Ricardo Carvalho.

Este foi o jogo em que David Beckham se despediu da selecção inglesa (acabou no banco, pisado por Nuno Valente) e em que Eriksson também disse adeus aos Três Leões; em que Portugal jogou sem Costinha nem Deco, expulsos no jogo anterior, com a Holanda, e mostrou muito pouca iniciativa.

No fim, Eriksson não conseguiu mostrar irritação com nada, como se aceitasse o destino: a expulsão, a nova derrota com Scolari, os penaltis. "Treinámos os penaltis tantas vezes que, sinceramente, não sei como é que podíamos treinar mais."

Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo eram nessa altura colegas no Manchester United e o jogo tenso mais a expulsão do inglês chegaram a levantar algumas dúvidas sobre a continuação do futebolista português na equipa. Mas o Mundial passou, o Verão também, e Ronaldo faria da temporada 2006-2007 a sua mais bem sucedida até então em Inglaterra, acumulando os prémios de melhor jogador, melhor jogador jovem e melhor para a imprensa desportiva. O United voltou a ser campeão nesse ano e Ronaldo foi o melhor marcador da equipa no campeonato, com 17 golos, a três de Drogba, do Chelsea, e a um de Benny McCarthy, do Blackburn.